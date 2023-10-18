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Посол России рассказал, чего ждут от поездки Байдена на Ближний Восток

Посол РФ заявил об ожидании от визита Байдена в Израиль призыва прекратить огонь

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Kevin Lamarque/Reuters

Москва рассчитывает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего визита в Израиль сможет призвать к прекращению огня, подчеркнул посол России в Израиле Анатолий Викторов. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-24».

«Главное, чтобы вопросы были не на обеспечение корыстных интересов американских, которыми они занимались последние годы, а на деэскалацию и прекращение огня», — пояснил Викторов.

По его словам, российская сторона ожидает от американского президента конструктива и предложения прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Также стало известно, что в Вашингтоне намерены объявить о новых санкциях против ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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