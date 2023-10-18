Захарова призвала ПАСЕ обратить внимание на мигрантов с Ближнего Востока и забыть об РФ

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) следует сейчас сосредоточиться на вопросе наплыва мигрантов на фоне палестино-израильского кризиса, а не думать о России. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала резолюцию ПАСЕ с призывом признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году.

«Единственное, чем сейчас должна быть озабочена эта структура - это анализом того, что в ближайшее время ждет их страны в виде колоссального наплыва мигрантов», — сказал представитель МИД РФ.

Она подчеркнул, что речь идет уже не просто о комфортной жизни европейцев или вопросе безопасности, ожидается глобальная гуманитарная катастрофа. И место катализатора такой катастрофы, по мнению Захаровой, может стать Западная Европа, пространство Европейского союза.

Дипломат указала, что после конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке Европа уже получила колоссальное количество мигрантов, беженцев, а также преступников.

Немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью газете «Взляд», что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать новую волну террора в Европе, поскольку вместе с потоком арабских беженцев на территорию Евросоюза проникают и радикальные исламисты.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.