Байден заявил о начале расследования удара по больнице в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что его помощники начали сбор данных об ударе по больнице в Газе. Об этом пишет ТАСС.

«Сразу после того, как я узнал об этом, я переговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля [Биньямином] Нетаньяху, а также поручил своей команде <..> продолжать собирать информацию о том, что именно произошло», — рассказал он.

До этого Байден заявил, что глубоко опечален взрывом в больнице в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.