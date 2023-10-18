Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макрон из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе перенес визит в Швецию

TF1: из-за ситуации с безопасностью в Европе Макрон перенес визит в Швецию

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон в связи с обострением ситуации с безопасностью в Европе перенес запланированный на следующую неделю государственный визит в Швецию, сообщает телеканал TF1.

По информации, полученной телеканалом, визит Макрона в Швецию, который должен был состояться 24-25 октября, из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, совершенного террористического акта в Брюсселе и ухудшения ситуации с безопасностью во Франции будет перенесен на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Израиль в ближайшем будущем.

До этого Макрон после инцидента с нападением на школу в Аррасе попросил префектов департаментов изучить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны.

Целью рейдов и проверок биографий в том, чтобы установить всех иностранных радикально настроенных граждан и, при необходимости, выслать их из Франции.
Региональным властям надо собрать сведения о людях, а также их степени радикализации.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий