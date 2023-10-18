Макрон из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе перенес визит в Швецию

Французский президент Эммануэль Макрон в связи с обострением ситуации с безопасностью в Европе перенес запланированный на следующую неделю государственный визит в Швецию, сообщает телеканал TF1.

По информации, полученной телеканалом, визит Макрона в Швецию, который должен был состояться 24-25 октября, из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, совершенного террористического акта в Брюсселе и ухудшения ситуации с безопасностью во Франции будет перенесен на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Израиль в ближайшем будущем.

До этого Макрон после инцидента с нападением на школу в Аррасе попросил префектов департаментов изучить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны.

Целью рейдов и проверок биографий в том, чтобы установить всех иностранных радикально настроенных граждан и, при необходимости, выслать их из Франции.

Региональным властям надо собрать сведения о людях, а также их степени радикализации.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.