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Греческие коммунисты потребовали, чтобы премьер Мицотакис отказался от визита в Израиль

Компартия Греции потребовала от премьер-министра страны отмены визита в Израиль

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Костис Нтантамис/РИА «Новости»

Коммунистическая партия Греции (КПГ) в связи с ударом по больнице в секторе Газа потребовала отмены визита премьер-министра страны в Израиль. Об этом, ссылаясь на пресс-службу КПГ, сообщает РИА Новости.

Греческие коммунисты назвали действия Израиля «невероятным злодеянием». Они заявили, что израильские власти, не колеблясь, готовы совершить любое преступление. КПГ обвинило греческое правительство и его главу Кириакоса Мицотакиса в оправдании действий Израиля и потребовало от него отказаться от намечаемого визита в Израиль, так как Афины не должны иметь никаких контактов с кабинетом Биньямина Нетаньяху. Подобное соучастие, подчеркнули в КПГ, очень дорого обойдется греческому народу.

В заявлении компартии говорится, что 18 октября в центре Афин состоится митинг солидарности с народом Палестины.

Ранее сообщалось, что Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице Аль-Ахли, расположенной в секторе Газа.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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