Орбан назвал необнадеживающими слова Путина об Украине

Ответ российского лидера Владимира Путина на вопрос о перспективах прекращения огня на Украине не являются обнадеживающими, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня все в Европе задают один вопрос: будет ли на Украине прекращение огня? Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим», — заявил представитель Венгрии.

По словам премьера, для Венгрии самыми важными являются вопросы прекращения военных действий по соседству с Будапештом, притока беженцев и санкций.

Ранее Путин и Орбан обсуждали двусторонние отношения государств на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.

Российский лидер заявил, что отношения Москвы со многими европейскими странами сохраняются и развиваются, несмотря на нынешние геополитические условия.

Путин также заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы настойчиво и тактично. По словам российского лидера, Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно и тактично.

Ранее Орбан сообщил Путину о том, что волнует Европу.