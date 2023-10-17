Канцлер Шольц запутался на красной ковровой дорожке в столице Албании

Германский канцлер Олаф Шольц во время визита в Албанию на саммит Западных Балкан попал в неловкую ситуацию, заблудившись на красной ковровой дорожке в столице страны Тиране, сообщает издание Bild.

Албанский премьер-министр Эди Рама ожидал бундесканцлера перед зданием правительства. Шольц, вместо того, чтобы двинуться к нему по разложенной на асфальте красной ковровой дорожке, стремительным шагом пошел совсем в другую сторону, решительно перешагнул за толстый канат ограждения и вышел за пределы ковра. Его смогли остановить и направить в нужном направлении к довольно улыбающемуся Раме лишь призывы албанской стороны.

Газета отмечает, что маршрут движения был обозначен чрезвычайно четко, но Шольц, видимо так сильно был занят всеми происходящими кризисами и войнами, что заблудился в столь простой ситуации.

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