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МИД РФ сообщил из-за кого не была принята резолюция по палестино-израильскому конфликту

МИД России: США не дали принять резолюцию о прекращении огня на Ближнем Востоке

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Позиция США и других стран Запада не позволила принять в Совете Безопасности ООН российский проект резолюции по гуманитарному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Как показало вчерашнее голосование, именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества», — сказано в сообщении.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту. В ней осуждаются удары по сектору Газа и стороны призываются к прекращению огня. РФ считает, что ее проект резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ. Однако против этого проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония.

17 октября движение ХАМАС выступило с осуждением стран, которые не поддержали проект резолюции ООН, предложенный Россией, и поблагодарило Москву за ее позицию.

Позже стало известно, что голосование в Совете Безопасности ООН по бразильскому проекту резолюции по конфликту между Палестиной и Израилем запланировали на 17 октября. В постоянном представительстве Бразилии при организации поясняли, что голосование должно пройти в 18:00 (01:00 18 октября по московскому времени).

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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