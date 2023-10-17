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Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным

Путин: партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра пакистанского государства Анвааром-уль-Хак Какаром, передает РИА Новости.

«Партнерство между Россией и Пакистаном носит традиционно дружественный характер... В фокусе совместного внимания — обеспечение региональной безопасности, стабильности», — сказал он.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин в Пекине встретится с Анваар-уль-Хаком Какаром.

До этого глава российского государства прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Накануне в пресс-службе Кремля говорили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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