МИД РФ: резолюцию ООН по ядерной программе Ирана пересматривать незаконно

Попытки стран Запада пересмотреть положения резолюции Совета Безопасности ООН по ядерной программе Ирана являются незаконными. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

«Твердо исходим из того, что решения Совета Безопасности должны неукоснительно выполняться в строгом соответствии с их буквой и согласованными параметрами», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия призвала США принять шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ не давала каких-либо поводов для «озабоченностей» по ситуации с приверженностью ДВЗЯИ.

Российский дипломат упомянула недавнее совместное заявление Британии и Франции по случаю 25-летия со дня ратификации ДВЗЯИ. По ее словам, РФ, ратифицировав ДВЗЯИ 23 года назад, продолжает соблюдать все его положения.

Ранее Захарова уличила США в ручном контроле и координации действий Украины.