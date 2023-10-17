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В Госдуме заявили, что Чубайс совершил госизмену

Депутат Хамзаев заявил, что Чубайс совершил государственную измену

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Евгений Биятов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший РФ после начала СВО, совершил госизмену. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и уж тем более оказывать гуманитарную помощь кому-либо», — высказался депутат.

По словам депутата, Чубайс покинул РФ после начала СВО, а сейчас «такой весь благородный рысак, занимается гуманитарной помощью в Израиле».

Хамзаев пообещал направить заявления в СК и ФСБ, чтобы эти они проверили деятельность и источники дохода Чубайса. Также Хамзаев заявил, что помимо проверки «Роснано», по его мнению, нужно тщательно проверить работу Чубайса в РАО «ЕЭС России» на «возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками».

До этого в «Роснано» предупредили, что могут обанкротиться, так как компания задолжала 95 млрд рублей.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне»

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