В Грузии назвали позором нарушение конституции президентом Зурабишвили

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что нарушение конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили является «позором». Его слова приводит телеканал Imedi.

По мнению Каладзе, действия главы государства направлены против будущего страны.

«Предпринятые ей [Саломе Зурабишвили] шаги, действия и заявления направлены против будущего нашей страны, против государства <…> Человек, который должен первым защищать конституцию, дал присягу, нарушает ее и скрывает все это, делая вид, что ее сердце разбито о европейском будущем Грузии…», — заявил Каладзе.

До этого председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отныне формально исполняет свои обязанности после того, как Конституционный суд признал нарушение ею основного закона.

Он подчеркнул, что как бы ни закончилась процедура импичмента президента, партия уже достигла поставленной цели, ведь нарушение со стороны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на этой неделе орган проголосует по вопросу импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после запуска процедуры импичмента президента.