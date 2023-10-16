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Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте

Зурабишвили заявила, что не намерена уходить в отставку после запуска импичмента

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после запуска процедуры импичмента президента. Об этом она сказала в телеобращении, передал ТАСС.

«Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что останется там, где находилась на протяжении всей жизни и ради чего приехала из Франции. Президент Грузии подчеркнула, что намерена и дальше бороться за европейское будущее своей страны и демократию.

16 октября Конституционный суд Грузии огласил решение по делу о нарушении закона президентом Зурабишвили. Уточняется, что соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции.

Эксперт Фонда стратегической культуры, политический обозреватель Андрей Арешев назвал причину запуска процедуры импичмента президента Грузии.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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