Посол России в Израиле прокомментировал контакты российской стороны с ХАМАС

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе пресс-конференции заявил, что контакты российской стороны с некоторыми представителями ХАМАС не означают поддержки террористических действий, передает ТАСС.

«То, что мы имеем контакты с некоторыми представителями ХАМАС, не значит никак абсолютно нашей поддержки такого рода действий, что пытаются вменить в вину», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не поддерживала и всегда осуждала «террористические, экстремистские действия».

Посол отметил, что до сих пор ХАМАС является политической силой на большой части Палестины.

«Для того, чтобы вести какие-то серьезные переговоры и серьезные действия предпринимать, контакты необходимы», — пояснил Викторов.

До этого заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов не исключил, что при посещении Катара на будущей неделе могут состояться контакты с представителями ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.