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В Иране предупредили Израиль об ответственности за действия в секторе Газа

Хаменеи: если Израиль продолжит бомбардировки, мусульман никто не остановит

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Hassan Eslaiah/AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильские официальные лица должны предстать перед судом за свои «преступления против палестинцев». Об этом он сообщил на фоне предстоящего визита президента США Джо Байдена в Израиль, пишет Reuters.

По словам Хаменеи, «правительство сионистского режима необходимо судить за преступления против палестинцев в секторе Газа».

«Никто не сможет противостоять мусульманам и силам сопротивления, если преступления сионистского режима против палестинцев продолжатся... бомбардировки сектора Газа должны немедленно прекратиться», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан допустил, что Тегеран может вступить в войну Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

«Мы рассматриваем все возможности», — сказал Абдоллахиан, отвечая на вопрос, вступит ли Иран в войну. При этом он подчеркнул, что расширение войны в районе зоны сопротивления «создаст обстановку, которая изменит географическую карту оккупационного режима в Иерусалиме».

По его словам, ни одна сторона не может быть равнодушной к текущей ситуации. В течение нескольких месяцев Саудовская Аравия добивалась нормализации отношений с Израилем, но «теперь была принята четкая позиция», добавил министр.

Ранее Иран пригрозил Израилю «пощечиной» из-за действий в секторе Газа.

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