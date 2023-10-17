Трамп намерен депортировать поддерживающих ХАМАС мигрантов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах запретить въезд в страну мигрантам, которые симпатизируют ХАМАС, а также тем, кто отрицает «право Израиля на существование». Об этом пишет Reuters.

Кроме того, Трамп пообещал аннулировать визы иностранным студентам, являющимися «антисемитами». Кандидат на должность главы государства также намерен отправлять представителей правопорядка на пропалестинские акции, чтобы они задерживали и депортировали мигрантов.

«Если вы хотите упразднить государство Израиль, вы дисквалифицированы [на въезд в США], если вы поддерживаете ХАМАС или идеологию, лежащую в основе ХАМАС, вы дисквалифицированы, если вы коммунист, марксист или фашист, вы дисквалифицированы», — заявил Трамп.

До этого Дональд Трамп заявил, что он единственный претендент на должность главы государства, способный защитить Израиль от агрессии.

«Я обеспечивал безопасность Израиля, помните об этом. Я обеспечил безопасность Израиля… Никто другой этого не сделает, никто другой не сможет, и я знаю всех игроков», — заявил Трамп.

Ранее кандидат в президенты США предложил уехать из страны американским критикам.