Кандидат в президенты США предложил уехать из страны американским критикам

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис предложил «проваливать» из Соединенных Штатов Америки всем людям, которым не нравится эта страна, а также запретить въезд в нее. Об этом он написал в своем Twitter.

«На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны», — заявил Десантис.

Он подчеркнул, что следует лишать разрешения находиться в Штатах всех, кто «не разделяет ценности США» — и это должно касаться как людей, которые незаконно проникли в страну, так и тех иностранцев, которые находятся здесь на легальных основаниях.

До этого Десантис раскритиковал Дональда Трампа за то, что он назвал группировку «Хезболла» «очень умной» и выразил недовольство в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как отметил Десантис, заявления Трампа прозвучали неуместно на фоне актов агрессии и захвата заложников группировкой ХАМАС на территории Израиля.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.