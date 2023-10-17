Путин прибыл в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл «Один пояс, один путь» в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь» и переговоров с лидерами ряда стран, передает РИА Новости.

По данным агентства, президент РФ проведет серию двусторонних встреч в Китае, где планирует обсудить вопросы с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

До этого в пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.