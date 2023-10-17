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Депутат ГД намерен попросить ФСБ и СК проверить Чубайса

Депутат Хамзаев заявил о необходимости проверки Чубайса на вывод капитала из РФ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нужно проверить бывшего руководителя «Роснано» и «ЕЭС России» Анатолия Чубайса на возможный вывод капитала из страны. Такое мнение он высказал РИА Новости.

Как считает Хамзаев, Чубайс в последние годы «стал по-настоящему политическим аллергеном для общества». Год назад он покинул РФ и сейчас развозит гуманитарную помощь. Таким образом, по мнению депутата, он публично хочет показать «свою лояльность в войне Израиля».

Такое поведение Хамзаев считает государственной изменой.

По его словам, неясно, на чьи деньги живет бывший российский чиновник и «откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь».

Помимо проверки «Роснано», по его мнению, нужно тщательно проверить работу Чубайса в РАО «ЕЭС России» на «возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками». Он добавил, что направит соответствующие запросы в ФСБ России и Следственный комитет.

Ранее в «Роснано» предупредили, что могут обанкротиться, так как компания задолжала 95 млрд рублей.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне»

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