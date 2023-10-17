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Швеция сотрудничает с Бельгией в поисках напавшего на шведских болельщиков

МИД Швеции совестно с Бельгией разыскивает напавшего на болельщиков в Брюсселе

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Global Look Press

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что власти Швеции тесно сотрудничают с властями Бельгии с целью найти мужчину, устроившего стрельбу по шведским футбольным болельщикам в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Шведские власти тесно сотрудничают со своими бельгийскими партнерами», — говорится в публикации.

Также он сообщил, что МИД рассылает SMS всем шведским абоненты в Бельгии, в котором просят граждан быть бдительными и внимательно прислушиваться к инструкциям бельгийских властей.

Террорист начал стрелять по болельщикам сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под крики «Аллах акбар» — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. Преступника до сих пор не поймали. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования в связи с трагедией шведских болельщиков и усилил пограничный контроль. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

По данным СМИ, на болельщиков в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса.

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