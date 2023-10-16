В Палестине надеются, что ЕС призовет Израиль к прекращению огня

Посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра заявил, что страна надеется на то, что Евросоюз призовет Израиль к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сразу начали вести разговор о необходимости в срочном порядке открыть гуманитарные коридоры… добиться ввоза лекарств, воды, продовольствия в Газу... С минувшей пятницы мы разговариваем с Европейским союзом о необходимости немедленного прекращения агрессии», — сказал палестинский дипломат.

По его словам, Евросоюз должен использовать свои отношения с Израилем для того, чтобы прекратить стрельбу по мирному населению Газы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну. Отмечается, что Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, в ходе которых стороны выразили обеспокоенность обострившимся в Израиле конфликтом и углубляющимся в секторе Газа гуманитарным кризисом.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.