Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Палестине надеются, что ЕС призовет Израиль к прекращению огня

В Палестине ждут, что ЕС призовет Израиль к прекращению огня в зоне конфликта

close
100%
Thibault Camus/AP

Посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра заявил, что страна надеется на то, что Евросоюз призовет Израиль к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сразу начали вести разговор о необходимости в срочном порядке открыть гуманитарные коридоры… добиться ввоза лекарств, воды, продовольствия в Газу... С минувшей пятницы мы разговариваем с Европейским союзом о необходимости немедленного прекращения агрессии», — сказал палестинский дипломат.

По его словам, Евросоюз должен использовать свои отношения с Израилем для того, чтобы прекратить стрельбу по мирному населению Газы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну. Отмечается, что Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, в ходе которых стороны выразили обеспокоенность обострившимся в Израиле конфликтом и углубляющимся в секторе Газа гуманитарным кризисом.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий