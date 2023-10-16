Стала известна дата переговоров Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине планирует провести переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 18 октября, передает ТАСС.

Он отметил, что Путин отправится в Китай уже в ближайшие часы.

«Особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума «Один пояс — один путь» состоятся переговоры президента с Си Цзиньпином», — сказал Ушаков.

По его словам, встреча должна состояться ориентировочно полдесятого утра.

«Ожидается встреча глав делегаций, фотографирование, и уже в 10:00 начинается церемония открытия третьего международного форума. Выступает Си Цзиньпин, потом наш президент, еще несколько выступающих. После этого начнется двухсторонняя часть визита», — огласил программу помощник российского лидера.

До этого Владимир Путин сообщил, что во время визита в Пекин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».