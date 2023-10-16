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В МИД РФ рассказали о реакции Москвы на поведение США из-за АТЭС

МИД РФ: Россия не будет «хлопать дверью» и выходить из АТЭС из-за позиции США

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия не будет «хлопать дверью» и выходить из Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за хамской позиции и капризов США, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» завкафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский.

«Велика честь – реагировать на подобное хамство. Я лично считаю это ниже нашего достоинства», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что неспособность американских политиков держать слово еще раз говорит о США как о безответственном «игроке».

В начале октября глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон в вопросе рассылки приглашений на саммит АТЭС будет руководствоваться санкционными ограничениями. По его словам, американские власти не рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин приедет в США.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не ждет приглашения в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, США злоупотребляют ролью председателя в АТЭС.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и 2 территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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