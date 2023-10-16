Политолог рассказал о значении интервью Путина китайскому СМИ

Интервью президента России Владимира Путина китайскому СМИ особенно важно на фоне противостояния России и Запада, считает политолог Алексей Ярошенко. С помощью Медиакорпорации Китая российский лидер продемонстрирует всему миру своем мнение, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Организацию интервью политолог назвал подтверждением интереса жителей Китая к российскому президенту и его политике, считает Ярошенко. Он напомнил об одинаковом посыле западных СМИ, которые выставляют Россию в негативном свете.

«Есть не только российские средства массовой информации, но китайские СМИ, которые вещают альтернативную точку зрения западной пропаганде, — подчеркнул эксперт. — Интервью Путина будет разобрано западной прессой».

По мнению Ярошенко, особенно важно, что Путин в интервью уделил внимание рассказу о создании единого евразийского пространства, которое «укрепит Россию и ослабит западные страны».

Напомним, президент РФ перед визитом в Пекин дал интервью Медиакорпорации Китая. В нем он, в числе прочего, изложил свою точку зрения на причины конфликта на Украине. Главные тезисы из интервью — в материале «Газеты.Ru».

Путин сообщал о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран.