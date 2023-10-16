Путин проводит совещание, где участвуют главы Минобороны и спецслужб

Президент России Владимир Путин проводит совещание, в котором принимают участие в том числе постоянные члены Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в мероприятии участвуют министр обороны России Сергей Шойгу, главы Федеральной службы безопасности Александр Бортников, Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и Росгвардии Виктор Золотов.

Кроме того, российский лидер предложил на совещании обсудить ситуацию в Израиле и секторе Газа. Он отметил, что ему важна позиция ведомств по этой теме, поскольку там много граждан России.

«У меня уже состоялся ряд разговоров с коллегами из региона (Ближнего Востока. — «Газета.Ru») и еще несколько разговоров намечено до конца дня», — сказал он.

16 октября сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявлял, что российская сторона считает, что необходимо немедленно прекратить огонь и приступить к процессу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».