Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин проводит совещание, где участвуют главы Минобороны и спецслужб

Путин проводит совещание с участием глав Минобороны, ФСБ, СВР и Росгвардии

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проводит совещание, в котором принимают участие в том числе постоянные члены Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в мероприятии участвуют министр обороны России Сергей Шойгу, главы Федеральной службы безопасности Александр Бортников, Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и Росгвардии Виктор Золотов.

Кроме того, российский лидер предложил на совещании обсудить ситуацию в Израиле и секторе Газа. Он отметил, что ему важна позиция ведомств по этой теме, поскольку там много граждан России.

«У меня уже состоялся ряд разговоров с коллегами из региона (Ближнего Востока. — «Газета.Ru») и еще несколько разговоров намечено до конца дня», — сказал он.

16 октября сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявлял, что российская сторона считает, что необходимо немедленно прекратить огонь и приступить к процессу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий