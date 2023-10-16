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В ФРГ спрогнозировали дальнейший запрет исламистских объединений

Глава контрразведки ФРГ предрек дальнейший запрет исламистских объединений

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Markus Schreiber/AP

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV, контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг заявил о намерении продолжить запрет исламистских и антисемитских организаций в стране после анонса Шольца ограничения деятельности ХАМАС и Samidoun. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, ХАМАС и Samidoun «не единственные организации, запрет которых можно рассматривать». Существует целый ряд объединений, которые могут запретить в ФРГ, считает политик. Других подробностей Хальденванг не привел.

Немецкие спецслужбы находятся под большим давлением ввиду роста исламизма, терроризма и шпионажа, подчеркнул он.

Как отметил Хальденванг, обстановка в стране на фоне роста экстремизма остается «спокойной» благодаря работе органов безопасности.

До этого Шольц сообщил, что власти Германии намерены запретить в стране деятельность движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.

«МВД ФРГ введет запрет на деятельность ХАМАС в Германии», — сказал Шольц.

Он обратил внимание, что члены Samidoun «открыто прославляют жестокие террористические акции», поэтому это объединение в Германии также будет запрещено.

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.

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