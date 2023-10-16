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Байден рассказал, что будет делать во время второго президентского срока

Байден планирует подавить власть России и урегулировать ближневосточный конфликт

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что в рамках своего второго президентского срока займется урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и подавлением руководства России.

Байден вспомнил, что когда выдвигался на пост президента США, говорил, что мир находится в переломной точке.

«Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать <...> Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим наконец [президента РФ Владимира] Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — поделился американский президент.

До этого бывший президент США Дональд Трамп назвал «шуткой» и вкладом в политическую кампанию Демократической партии интервью главы государства Джо Байдена телеканалу CBS.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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