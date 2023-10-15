В России оценили отношение политиков к Зеленскому

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский уже «достал всех». Об этом сообщается в эфире на канале «Россия-1».

Министр иностранных дел РФ в зале незадолго до мероприятия с участием президента России Владимира Путина процитировал помощнику главы России Юрию Ушакову и представителю Кремля Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ. Речь о призыве не допустить выступления президента Украины в парламенте Румынии.

«Он достал, конечно, всех», — заметил Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

До этого в G4Media уточняли, что в румынском парламенте отменили выступление Зеленского. Зеленский прибыл в Бухарест и собирался выступить перед румынскими парламентариями, однако первоначально назначенное совместное заседание в честь президента Украины решили отменить и не проводить.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.