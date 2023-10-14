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На парламентском саммите G20 включили в заявление позицию по Украине

Участники саммита G20 включили в заявление позицию по Украине

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Участники парламентского саммита стран «Большой двадцатки» включили в свое заявление позицию по Украине, согласованную на саммите лидеров стран G20. Об этом сообщает РИА Новости.

В принятом по итогам прошедшего в Нью-Дели саммита совместном заявлении отмечается, что «параграфы 19-26 взяты из Нью-Делийской декларации лидеров G20», — говорится в публикации.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не считают, что страны «Большой двадцатки» (G20) в итоговой декларации саммита в Индии смягчили свою позицию по Украине.

Как считает глава американского минфина, совместное заявление стран G20 было «по существу очень сильным» касательно конфликта на Украине.

Декларация подверглась критике со стороны западных стран за то, что в ней не было части «наиболее агрессивных осуждений» РФ из-за событий на Украине в сравнении с последним саммитом G20 на Бали.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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