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В Грузии оценили возможность получения статуса кандидата на вступление в ЕС

Депутат Чиковани считает, что Грузия готова получить статус кандидата в ЕС

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Zurab Tsertsvadze/AP

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Чиковани считает, что у его страны есть все для того, чтобы получить в конце октября статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Его слова приводит телеканал Imedi.

«Вы знаете, что всего несколько недель назад здесь был [глава евродипломатии Жозеп] Боррель. Это была очень важная встреча, и помимо официальных мероприятий, это был очень важный рабочий этап нашего сотрудничества, где мы согласовывали те решения, которые нам нужно было принять, которые нам нужно было уточнить, и этот процесс продолжается», — сказал Чиковани.

Он отметил, что в Грузии инициированы «очень важные законодательные изменения», предложен план действий по деолигархизации.

«Поэтому у нас есть все для того, чтобы Грузия в конце октября получила статус кандидата», — констатировал парламентарий.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, если страна не получит статус кандидата в члены Евросоюза, это будет стратегической ошибкой ЕС и оскорблением грузинского народа.

До этого депутат партии «Грузинская мечта», вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия заслужила статус страны — кандидата на присоединение к Европейскому союзу (ЕС) «по всем направлениям».

Ранее в Грузии призвали не допустить «украинизации» страны.

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