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Сунак рассказал об «отвратительном» росте антисемитизма в Британии

Сунак рассказал о росте антисемитизма в Британии на фоне событий в Израиле

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Hannah Mckay/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об «отвратительном» росте антисемитских инцидентов в стране после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Reuters.

Как следует из текста, полиция Лондона сообщила, что в период с 29 сентября по 12 октября 2023 года зафиксировано 105 сообщений об антисемитских инцидентах и 75 правонарушениях. За предыдущий год было зафиксировано 14 инцидентов и 12 правонарушений за указанный период, отмечается в материале.

«За последние несколько дней произошел откровенно отвратительный рост числа антисемитских инцидентов, и это неправильно... Мы абсолютно не потерпим людей, разжигающих ненависть, насилие или расистскую деятельность», — сказал премьер-министр Британии.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его «пугает и взывает отвращение» поддержка ХАМАС на улицах Берлина.

По словам Штайнмайера, любой, кто «аплодирует террору» не только унижает пострадавших, но также попирает человеческое достоинство и немецкую конституцию.

Ранее стало известно, что Британия направит корабли и вертолеты для поддержки Израиля.

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