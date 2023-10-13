Британия направит корабли и вертолеты для поддержки Израиля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что страна перебросит военную технику в восточное Средиземноморье в знак поддержки Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Так, на следующей неделе к берегам Средиземноморья перекинут большой десантный корабль RFA Lyme Bay и корабль RFA Argus с морской пехотой. Также Британия поставит три вертолета Merlin.

Также планируется, что над регионом будут летать самолеты морской патрульной и разведывательной авиации Британии, чтобы отслеживать угрозы, пояснил премьер.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху официально объявил, что страна перешла в состояние войны. Операцию Армии обороны Израиля против ХАМАС назвали «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.