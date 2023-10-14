Британский дипломат прокомментировал резолюцию РФ по Ближнему Востоку

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила журналистам, что резолюция РФ по Ближнему Востоку требует серьезных консультаций. Ее слова передает ТАСС.

«Нам нужно время ... для серьезных консультаций», — отметила Вудворд.

До этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

По словам дипломата, РФ предлагает призвать всех участников конфликта к немедленному перемирию. Российская сторона запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции до 12:00 (19:00 мск. — прим. «Газеты.Ru») субботы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.