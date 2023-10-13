В Госдуме ответили на вопрос, стоит ли признать ХАМАС террористической организацией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что российская сторона «плотно» занимается помощью своим гражданам, пострадавшим в ходе конфликта между ХАМАС и Израилем. Депутат уточнил, что большинство убитых или попавших в плен к боевикам россиян имели двойное гражданство, поэтому израильская сторона также должна «заниматься судьбой» этих людей.

«Российская сторона уже помощью плотно занимается. Министерство иностранных дел занимается этим в ежедневном, ежечасовом режиме, поддерживает контакт и с соответствующими сторонами на месте, и с посольством Российской Федерации. Действительно известны несколько случаев гибели, пленения лиц, имеющих двойное гражданство: как правило, это и граждане Израиля, и граждане Российской Федерации. Поэтому мы вправе рассчитывать, что и правительство Израиля также плотно занимается судьбой этих граждан и будет сделано все необходимое для их освобождения», — сказал он.

Новиков добавил, что у России есть «конструктивные» отношения с обеими сторонами конфликта.

«Общие усилия Российской Федерации сейчас направлены на урегулирование этого конфликта. Конфликт давний, застарелый, многоаспектный, и такого рода узлы в мировой политике, к сожалению, не развязываются быстро. Но сильная переговорная позиция России связана с тем, что у нее есть давние конструктивные отношения с обеими сторонами, вовлеченными сейчас в эти драматические события, в тот конфликт, за которым наблюдает весь мир, и это дает возможности при наличии готовности всех участников конфронтации найти взаимоприемлемое решение», — добавил он.

Отвечая на вопрос, нужно ли признать радикальное движение ХАМАС террористической организацией, депутат Новиков отметил, что она «не действует на территории Российской Федерации», и «это совершенно отдельная тема».

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. По меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Известно, что в ходе конфликта погибли четверо россиян, 12 числятся пропавшими без вести. По информации СМИ, есть россияне и в плену у боевиков ХАМАC.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что попала под обстрел в Израиле.