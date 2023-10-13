В конгрессе США оценили сроки утверждения помощи для Израиля

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил, что законодателям потребуются недели, если не месяцы, чтобы согласовать военную помощь для Израиля. В интервью Bloomberg TV он объяснил такие сроки отсутствием постоянного спикера палаты представителей.

«[Из-за отсутствия спикера] мы не можем предоставить [Израилю] эту помощь. <...> Потребуются недели, если не месяцы, чтобы согласовать пакет, необходимый Израилю для самозащиты», — заявил Маккол.

По мнению республиканца, конгрессменам необходимо оперативно преодолеть политический кризис и избежать его дальнейшего углубления.

«Наше время на исходе. Это очень опасно <...>, если мы не примем пакет помощи вовремя, то нам потребуется назначить временного спикера, который сможет обеспечить интересы национальной безопасности и наших союзников», — подчеркнул он.

Как отметил Маккол, задача Соединенных Штатов заключается в «сдерживании угрозы в Газе» и ограничении эскалации конфликта.

Ранее издание Politico писало, что администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке занимается реализацией просьбы Израиля о дополнительной военной помощи на фоне нападения ХАМАС на еврейское государство.

Ранее в конгрессе США призвали избрать спикера как можно скорее для помощи Израилю.