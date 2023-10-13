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В конгрессе США оценили сроки утверждения помощи для Израиля

Сенатор Маккол: США потребуются недели для согласования помощи Израилю

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AP

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил, что законодателям потребуются недели, если не месяцы, чтобы согласовать военную помощь для Израиля. В интервью Bloomberg TV он объяснил такие сроки отсутствием постоянного спикера палаты представителей.

«[Из-за отсутствия спикера] мы не можем предоставить [Израилю] эту помощь. <...> Потребуются недели, если не месяцы, чтобы согласовать пакет, необходимый Израилю для самозащиты», — заявил Маккол.

По мнению республиканца, конгрессменам необходимо оперативно преодолеть политический кризис и избежать его дальнейшего углубления.

«Наше время на исходе. Это очень опасно <...>, если мы не примем пакет помощи вовремя, то нам потребуется назначить временного спикера, который сможет обеспечить интересы национальной безопасности и наших союзников», — подчеркнул он.

Как отметил Маккол, задача Соединенных Штатов заключается в «сдерживании угрозы в Газе» и ограничении эскалации конфликта.

Ранее издание Politico писало, что администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке занимается реализацией просьбы Израиля о дополнительной военной помощи на фоне нападения ХАМАС на еврейское государство.

Ранее в конгрессе США призвали избрать спикера как можно скорее для помощи Израилю.

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