В конгрессе США призвали избрать спикера как можно скорее для помощи Израилю

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил о необходимости скорейшего избрания постоянного спикера, чтобы нижняя палата парламента могла поддержать Израиль. Об этом пишет The Hill.

«На этой неделе нам необходимо избрать спикера, чтобы мы могли обсудить такие вопросы, как восполнение [ракет для] «Железного купола», получить … двухпартийную резолюцию, осуждающую ХАМАС за действия в Израиле», — сказал парламентарий.

Он также задался вопросом, какой сигнал США посылают своим противникам на фоне политической турбулентности в стране.

«Знаете, я смотрю на мир и на все существующие угрозы: какой сигнал мы посылаем нашим противникам <…> У нас даже нет спикера палаты представителей», — сказал Маккол.

Ранее издание Politico писало, что администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке занимается реализацией просьбы Израиля о дополнительной военной помощи на фоне нападения ХАМАС на еврейское государство.

Ранее барбекю в Белом доме связали с безразличием Байдена к войне в Израиле.