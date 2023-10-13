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В Ирландии назвали «неправильными» действия Израиля в секторе Газа

Премьер Ирландии Варадкар призвал Израиль не нарушать гуманитарное право

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Израиль нарушает международное гуманитарное право и подвергает «коллективному наказанию» местных жителей, блокируя сектор Газа. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственной телерадиовещательной компании.

«Над Израилем нависла угроза. У него есть право защищать себя, но нет права нарушать международное гуманитарное право», — сказал он.

По мнению премьер-министра Ирландии, действия Израиля равносильны коллективному наказанию. Как отметил Варадкар, «еврейское государство оправданно преследует ХАМАС, однако многие операции непропорционально затрагивают гражданское население и являются неправильными».

Отлкючения воды и электричества — неприемлемые действия, отметил Варадкар.

Ранее ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 73 тыс. палестинцев покинули сектор Газа после начала войны ХАМАС с Израилем.

Отмечается, что беженцы остаются на территории сектора Газа, но укрываются на территории помещений БАПОР в школах.

До этого министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа.

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