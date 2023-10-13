Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокуратура США выдвинула новое обвинение против сенатора Менендеса

Прокуратура выдвинула против Менендеса обвинения в незаконной работе на Египет

close
100%
Larry Downing/Reuters

Американская прокуратура выдвинула новое обвинение в отношении главы международного комитета сената США, сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, ему вменяют нелегальную работу в качестве иностранного агента Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно информации суда, Менендесы выступали в качестве иноагентов с января 2018 года по июнь 2022 года.

В сентябре Роберту Менендесу и его супруге Надин (в девичестве Арсланян) были предъявлены обвинения в коррупции.

Менендесы обвиняются по трем пунктам — в сговоре с целью получения взятки, сговоре с целью мошенничества и сговоре с целью вымогательства. Прокуратура утверждает, что сенатор в течение многих лет использовал свое положение председателя сенатского комитета по международным отношениям для лоббирования интересов своих деловых партнеров. Обвинение также заявило, что Менендес за взятки тайно действовал в интересах правительства Египта.

Ранее Менендес выступил с антироссийским законопроектом, который назвал «матерью всех санкций».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий