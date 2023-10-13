Прокуратура США выдвинула новое обвинение против сенатора Менендеса

Американская прокуратура выдвинула новое обвинение в отношении главы международного комитета сената США, сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, ему вменяют нелегальную работу в качестве иностранного агента Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно информации суда, Менендесы выступали в качестве иноагентов с января 2018 года по июнь 2022 года.

В сентябре Роберту Менендесу и его супруге Надин (в девичестве Арсланян) были предъявлены обвинения в коррупции.

Менендесы обвиняются по трем пунктам — в сговоре с целью получения взятки, сговоре с целью мошенничества и сговоре с целью вымогательства. Прокуратура утверждает, что сенатор в течение многих лет использовал свое положение председателя сенатского комитета по международным отношениям для лоббирования интересов своих деловых партнеров. Обвинение также заявило, что Менендес за взятки тайно действовал в интересах правительства Египта.

Ранее Менендес выступил с антироссийским законопроектом, который назвал «матерью всех санкций».