США могут вновь заморозить разблокированные $6 млрд Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом оставляет за собой право вновь заморозить $6 млрд возвращенных Ирану в рамках сделки Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем жесткий надзор за этими средствами и оставляем за собой право заморозить их», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что надзор за этой суммой осуществляет Министерство финансов США, деньги могут быть направлены только на гуманитарные нужды. Сумма может расходоваться на продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование, не поступая в руки Ирана, отметил госсекретарь США.

Ранее бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена вновь заморозить $6 млрд, возвращенных Ирану. Такую меру необходимо принять на фоне атак ХАМАС на Израиль, заявил Маккарти.

«Политика умиротворения Байдена, включая деньги на сделки по захвату заложников, должна прийти к концу… Его политика только придала смелости террористам», — сказал Маккарти.

До этого в Госдепе заявили, что США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на разморозку $6 млрд его активов в Южной Корее в обмен на освобождение пяти заключенных американских граждан. Размороженные средства принадлежали Ирану, и их использовать можно будет только на гуманитарные нужды. Расходование средств проконтролируют США.

Ранее в США заявили, что не могут подтвердить причастность Ирана к атаке на Израиль.