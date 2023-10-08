В США заявили, что не могут подтвердить причастность Ирана к атаке на Израиль

Белый дом назвал преждевременным заявление о причастности Ирана к атаке на Израиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя администрации президента Джо Байдена.

«Пока еще слишком, слишком рано утверждать, было ли правительство Ирана напрямую вовлечено или поддерживало планирование (этих атак). Мы не станем забегать вперед, однако изучим этот вопрос очень внимательно», — заявили в Белом доме на брифинге.

Тегеран официально поддержал нападение на Израиль движения ХАМАС и боевиков «Исламского джихада» (организация запрещена в России) — первые лица Ирана заявили, что вина за эскалацию конфликта лежит целиком и полностью на Израиле.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что разморозка активов Ирана на сумму $6 млрд в рамках сделки по обмену заключенными с США никак не связана с атаками ХАМАС на Израиль.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.