Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Палестины призвал обоюдно освободить пленных

Президент Палестины Аббас призвал обоюдно освободить пленных

close
100%
Mohamad Torokman/Reuters

Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил против насилия в отношении гражданских лиц и со стороны Израиля, и со стороны группировок Палестины. Он также призвал освободить пленных, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы отвергаем практику, связанную с убийствами или жестоким обращением с мирным населением, поскольку она идет вразрез с моральными и религиозными ценностями и нарушает международное право, с обеих сторон», — сказал Аббас.

Кроме этого, президент Палестины потребовал прекратить агрессию против сектора Газа.

Ранее Аббас призвал открыть гуманитарные коридоры, а также отправить в сектор Газа гуманитарную помощь. Палестинский лидер также призвал к прекращению «агрессии со стороны Израиля» и к миру. При этом Аббас отметил, что нужно освободить пленных и гражданских лиц и добавил, что с обеих сторон необходимо прекратить уничтожать мирных жителей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий