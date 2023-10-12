Президент Палестины призвал обоюдно освободить пленных

Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил против насилия в отношении гражданских лиц и со стороны Израиля, и со стороны группировок Палестины. Он также призвал освободить пленных, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы отвергаем практику, связанную с убийствами или жестоким обращением с мирным населением, поскольку она идет вразрез с моральными и религиозными ценностями и нарушает международное право, с обеих сторон», — сказал Аббас.

Кроме этого, президент Палестины потребовал прекратить агрессию против сектора Газа.

Ранее Аббас призвал открыть гуманитарные коридоры, а также отправить в сектор Газа гуманитарную помощь. Палестинский лидер также призвал к прекращению «агрессии со стороны Израиля» и к миру. При этом Аббас отметил, что нужно освободить пленных и гражданских лиц и добавил, что с обеих сторон необходимо прекратить уничтожать мирных жителей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.