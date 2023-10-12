Политолог рассказал, чем может закончиться конфликт между Израилем и Палестиной

Конфликт между Палестиной и Израилем может завершиться большой наземной операцией ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин. Он напомнил, что в 1990-х израильское руководство было готово к независимости Палестины, однако на сегодняшний день уже нет условий, позволяющих безопасно для обеих сторон реализовать данный сценарий.

«Направление было правильным — должно быть два государства, но сегодня его чрезвычайно трудно претворить в жизнь, поскольку идет полноценная война. <...> Скорее всего, все завершится большой наземной операцией Израиля. Я предполагаю, что она начнется в ближайшие дни, где-то в начале следующей недели», — сказал эксперт.

Он добавил, что Израиль не согласится на переговоры, пока с другой стороны не появиться партнер для диалога, готовый к компромиссам.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

12 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО в Брюсселе заслушали брифинг главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта по видеосвязи и объявили, что Израиль «не оставят в одиночестве».

Ранее глава украинской разведки заявил, что конфликт в Израиле негативно скажется на Украине.