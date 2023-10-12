Политолог объяснил, почему Россия планирует дератифицировать ДВЗЯИ

Политолог Сергей Марков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявления Москвы по ситуации с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, решение о дератификации документа свидетельствует о стремлении РФ подать сигнал Западу.

«Это делается руководством страны для того, чтобы подать еще один сигнал западным элитам и западному общественному мнению о том, что они находятся на опасном пути и у нас все-таки есть вероятность ядерной войны», — сказал Марков.

При этом он выразил уверенность, что Россия в вопросе проведения ядерных испытаний будет руководствоваться исключительно собственной военной доктриной вне зависимости от решения по ДВЗЯИ.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, президент России Владимир Путин отмечал необходимость обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но на практике испытания могут начаться только после того, как аналогичные действия предпримут США.

Совет Госдумы 9 октября принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами.

Исполнительный секретарь Организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд при этом выразил беспокойство, что Россия предпринимает такие шаги и попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в РФ.

Ранее политолог объяснил, почему России необходимы ядерные испытания.