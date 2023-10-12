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Президент Республики Сербской скоро посетит Россию

Вишкович: визит президента Республики Сербской в РФ планируется до конца года

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Визит президента Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорада Додика в РФ планируется до конца года. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр страны Радован Вишкович.

«До конца года наш президент приедет в Российскую Федерацию», — сказал политик.

В конце сентября стало известно, что глава Республики Сербской хочет приехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала РТРС. По словам Додика, российский лидер является лучшим человеком, с которым ему удалось познакомиться в политике. Он отметил, что общение с Путиным и возможность организовывать соответствующие мероприятия несколько раз в год вызывает у него гордость.

До этого официальный представитель Республики Сербской Душко Перович в интервью газете «Известия» анонсировал визит Додика в Россию в ноябре 2023 года. Планируется, что после завершения официального визита в Москву также прибудут члены парламента.

Ранее Додик заявил, что Босния и Герцеговина должна рассмотреть возможность присоединения к БРИКС вместо Европейского союза (ЕС).

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