Эксперты раскрыли, кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

Выгоду от подрыва газопровода Balticconnector получат те, кто старается усилить напряженность в отношениях между Россией и Евросоюзом, убежден заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. При этом обвинить в инциденте постараются Россию, сказал он в интервью НСН.

«Очевидно, что эту историю попробуют навесить на нас, – отметил Гривач. – Газопровод никому особо не мешал. Впрочем, как и не помогал».

Практическое значение газопровода было минимальным, считает эксперт. Сам проект он назвал символическим, отметив, что он обеспечивал соединение систем Финляндии и Прибалтики.

Говоря о причинах случившегося, замглавы ФНЭБ вспомнил подрыв «Северных потоков», отметив, что виновник этого события «открыл ящик Пандоры» и «девальвировал» понятие безопасности энергоинфраструктуры.

В конечно итоге инцидент приведет к тому, что Финляндии придется покупать больше газа на рынке СПГ этой зимой, убежден Гривач. На «Газпроме», по его словам, эта ситуация никак не отразится, так как он не поставляет газ в регион.

Напомним, 8 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позднее эксперты пришли к выводу, что его повредили, а президент Финляндии Саули Ниинистё назвал случившееся «возмездием» со стороны России за присоединение его страны к НАТО. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО пообещали дать решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnecto.