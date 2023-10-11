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В Совфеде предложили сделать Россию посредником в конфликте Израиля и Палестины

Сенатор Цеков: РФ может стать посредником в палестино-израильском конфликте

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков высказал мнение, что Россия стала бы хорошим посредником по урегулированию палестино-израильского конфликта. Своей точкой зрения он поделился в интервью Ura.ru.

Сенатор отметил, что в РФ проживают представители различных конфессий, что является немаловажным фактором.

«У нас люди одной национальности и вероисповедания поддерживают Палестину, но у нас большая еврейская община, поддерживающая Израиль», — указал Цеков.

Сенатор при этом подчеркнул, что выбирать посредника будут главы конфликтующих государств. По его мнению, израильской стороне невыгодно предлагать сесть за стол переговоров, поскольку это будет означать признание в поражении. Он также считает, что в роли посредника сможет выступить и Турция, которая будет транслировать позиции обеих стран.

До этого глава Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути заявил газете «Известия», что Россия может сыграть важную роль в качестве посредника в конфликте Израиля и Палестины, поскольку Москва никогда не шла на поводу у Запада.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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