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Пашинян считает неуместными опасения по поводу закрытия рынка в Россию

Пашинян считает неуместными опасения по поводу закрытия рынка РФ для Армении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что опасения относительно закрытия российского рынка для армянских производителей необоснованы. Ранее пользователи армянских социальных сетей распространили информацию о задержке фур с алкогольными напитками из Армении на границе из-за проверок, проводимых российскими специалистами.

«Откуда возникла эта гипотеза о том, что Россия закрыла или собирается закрыть свой рынок для нас? Мы являемся членами ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются этой организацией», — заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Он также отметил, что за последние 20-30 лет возникало множество проблем с ввозом армянских товаров в Россию.

«Каждый раз, когда делаем выводы, мы должны учитывать все нюансы. Я попытался разобраться в происходящем и получил заверения, что здесь нет политического контекста», - добавил Пашинян.

Также политик заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией. Представитель Армении отметил, что Армения не меняет внешнеполитический вектор и выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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