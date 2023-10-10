Байден прокомментировал атаки ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль «актом терроризма», и заявил, что у израильской стороны «есть полное право» ответить на них. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американская сторона поддерживает Израиль, заботится о том, чтобы у Тель-Авива было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на нападение.

Байден также предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта между Палестиной и Израилем.

До этого конгрессмен-республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт скептически отнесся к возможности объединения военной помощи Украине и Израилю. По его словам, у Украины осталось «немало денег», в то время как ситуация в Израиле может стать «более актуальной».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».