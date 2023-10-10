В МИД РФ заявили, что Москва работает над тем, чтобы не быть включенной в список ФАТФ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия работает над тем, чтобы не быть включенной в черный или серый список ФАТФ, передает РИА Новости.

«Работа ведется, на нас давят... мы сейчас работаем с нашими единомышленниками, с теми, кто пытается нас понять. За нами нет никакого «черного» следа, это все политизировано», — сказал он.

Ранее сообщалось, что решение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по сохранению статуса России в организации не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом заявили в Росфинмониторинге.

Также сообщалось, что ФАТФ не стала вносить Россию в свои штрафные списки, в которые попадают финансово неблагонадежные страны. При этом группа оставила в силе приостановку членства РФ в организации на фоне конфликта на Украине.

До этого глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев надеется на исключение России из ФАТФ и внесение ее в черный список.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».