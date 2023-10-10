Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Москва работает над тем, чтобы не быть включенной в список ФАТФ

МИД РФ: Москва работает над тем, чтобы РФ не была включена в списки ФАТФ

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия работает над тем, чтобы не быть включенной в черный или серый список ФАТФ, передает РИА Новости.

«Работа ведется, на нас давят... мы сейчас работаем с нашими единомышленниками, с теми, кто пытается нас понять. За нами нет никакого «черного» следа, это все политизировано», — сказал он.

Ранее сообщалось, что решение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по сохранению статуса России в организации не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом заявили в Росфинмониторинге.

Также сообщалось, что ФАТФ не стала вносить Россию в свои штрафные списки, в которые попадают финансово неблагонадежные страны. При этом группа оставила в силе приостановку членства РФ в организации на фоне конфликта на Украине.

До этого глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев надеется на исключение России из ФАТФ и внесение ее в черный список.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий