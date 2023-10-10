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Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать международные гуманитарные нормы

Глава евродипломатии Боррель призвал Израиль соблюдать гуманитарные нормы

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Johanna Geron/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Израиль имеет право на самозащиту, однако должен действовать в пределах международных гуманитарных норм. Об этом политик заявил в ходе встречи со странами Персидского залива в Омане, сообщает ТАСС.

«Израиль безусловно имеет право на самозащиту, но он должен осуществлять его с соблюдением международных гуманитарных норм», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Позже Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Восток.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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